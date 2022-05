Blanco: “Per la finale dell’Eurovision io e Mahmood senza vestiti, solo con i calzini” (Di venerdì 13 maggio 2022) Ormai abbiamo imparato bene a conoscere Blanco e la sua spontaneità durante le interviste. Il cantante di Blu Celeste non ha filtri, senza farsi troppi problemi dice quello che gli passa per la testa e ieri durante la conferenza stampa ha svelato come vorrebbe arrivare domani sera sul palco dell’Eurovision Song Contest: “Vorrei che suonassimo senza vestiti con addosso solo un paio di calzini che ci coprono. Esattamente come i Red Hot Chili Peppers“. Diciamo che sarebbe un momento choc gold. A Sanremo si è strappato via il mantello, all’Eurovision potrebbe farlo con i pantaloni. In quel caso avrebbe un’intera puntata di Pomeriggio 5 dedicata a lui… Nessuna paura per una possibile sconfitta e nessun ‘nemico da temere’, Blanco si è detto molto sereno: “Se ... Leggi su biccy (Di venerdì 13 maggio 2022) Ormai abbiamo imparato bene a conosceree la sua spontaneità durante le interviste. Il cantante di Blu Celeste non ha filtri,farsi troppi problemi dice quello che gli passa per la testa e ieri durante la conferenza stampa ha svelato come vorrebbe arrivare domani sera sul palcoSong Contest: “Vorrei che suonassimocon addossoun paio diche ci coprono. Esattamente come i Red Hot Chili Peppers“. Diciamo che sarebbe un momento choc gold. A Sanremo si è strappato via il mantello, all’Eurovision potrebbe farlo con i pantaloni. In quel caso avrebbe un’intera puntata di Pomeriggio 5 dedicata a lui… Nessuna paura per una possibile sconfitta e nessun ‘nemico da temere’,si è detto molto sereno: “Se ...

