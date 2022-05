A Roma il caro estinto non trova pace. Cremazioni in tilt e tombe in abbandono. Sdegno sui Social per lo stato di incuria al cimitero Flaminio (Di venerdì 13 maggio 2022) Il riposo eterno non è per tutti. Dopo il caos Cremazioni – che è ancora ben lungi dall’essere risolto -, nel cimitero Flaminio il caro estinto deve sopportare pure l’incuria dilagante e la scarsa manutenzione. Sono destinati a causare un terremoto gli scatti che stanno facendo il giro del web e che sono stati pubblicati anche dalla pagina Facebook Roma fa schifo, in cui si vedono le tombe del gigantesco impianto di Prima Porta letteralmente sommerse dalla vegetazione che è stata lasciata libera di proliferare. Una situazione di degrado che viene confermata da numerosi commenti sui Social come Roberta che, evidentemente rammaricata, commenta: “Ogni volta che vado a trovare mio padre, sepolto in questo degrado, il mio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 13 maggio 2022) Il riposo eterno non è per tutti. Dopo il caos– che è ancora ben lungi dall’essere risolto -, nelildeve sopportare pure l’dilagante e la scarsa manutenzione. Sono destinati a causare un terremoto gli scatti che stanno facendo il giro del web e che sono stati pubblicati anche dalla pagina Facebookfa schifo, in cui si vedono ledel gigantesco impianto di Prima Porta letteralmente sommerse dalla vegetazione che è stata lasciata libera di proliferare. Una situazione di degrado che viene confermata da numerosi commenti suicome Roberta che, evidentemente rammaricata, commenta: “Ogni volta che vado are mio padre, sepolto in questo degrado, il mio ...

