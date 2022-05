Ucraina: regista doc Mariupol, 'nessuno voleva rivivere quell'inferno, poi ho trovato 11 eroi' (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "L'idea di girare questo documentario è nata intorno a metà marzo, quando la città si è completamente bloccata, e non c'era più connessione. Noi, nel resto del Paese, capivamo che stava succedendo qualcosa di molto grave, ma non si capiva cosa. Quando dal 20 di marzo hanno cominciato ad uscire delle persone da quell'inferno, abbiamo capito". A raccontare l'orrore di Mariupol all'Adnkronos è Yelizaveta Tatarinova, la regista Ucraina che ha diretto il documentario 'Mariupol - Chronicles of hell' in cui, attraverso le storie di 11 persone sopravvissute, racconta due mesi di bombardamenti nella città simbolo della guerra in Ucraina. "L'idea è nata leggendo le storie dei sopravvissuti di Mariupol sui social, che hanno cominciato ... Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "L'idea di girare questo documentario è nata intorno a metà marzo, quando la città si è completamente bloccata, e non c'era più connessione. Noi, nel resto del Paese, capivamo che stava succedendo qualcosa di molto grave, ma non si capiva cosa. Quando dal 20 di marzo hanno cominciato ad uscire delle persone da, abbiamo capito". A raccontare l'orrore diall'Adnkronos è Yelizaveta Tatarinova, lache ha diretto il documentario '- Chronicles of hell' in cui, attraverso le storie di 11 persone sopravvissute, racconta due mesi di bombardamenti nella città simbolo della guerra in. "L'idea è nata leggendo le storie dei sopravvissuti disui social, che hanno cominciato ...

