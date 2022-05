Tutto sull’album di Albe dopo Amici (Di giovedì 12 maggio 2022) Esce il 17 giugno l’album di Albe, concorrente del talent show Amici di Maria De Filippi. Albe è giunto fino alla finale, che slitta a causa della finale di Eurovision Song Contest 2022 attesa per sabato 14 maggio a Torino. Per i finalisti di Amici della categoria del canto è il momento adesso di svelare l’uscita dei rispettivi progetti discografici. Ognuno di loro pubblicherà un EP, con una delle etichette discografiche che hanno espresso la volontà di sottoporli ad un contratto discografico. Albe firmerà un contratto con la major Warner Music, con la quale intraprenderà un percorso nel mondo della musica. “Se penso che cantavo e scrivevo i miei pezzi nella cameretta di casa mia fino all’anno scorso non posso credere che tra poco uscirà un EP che porta il mio nome”, dichiara ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 12 maggio 2022) Esce il 17 giugno l’album di, concorrente del talent showdi Maria De Filippi.è giunto fino alla finale, che slitta a causa della finale di Eurovision Song Contest 2022 attesa per sabato 14 maggio a Torino. Per i finalisti didella categoria del canto è il momento adesso di svelare l’uscita dei rispettivi progetti discografici. Ognuno di loro pubblicherà un EP, con una delle etichette discografiche che hanno espresso la volontà di sottoporli ad un contratto discografico.firmerà un contratto con la major Warner Music, con la quale intraprenderà un percorso nel mondo della musica. “Se penso che cantavo e scrivevo i miei pezzi nella cameretta di casa mia fino all’anno scorso non posso credere che tra poco uscirà un EP che porta il mio nome”, dichiara ...

