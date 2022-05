Roma: quarti per Bolelli/Fognini (Di giovedì 12 maggio 2022) Decisivo il ritiro prima dell'inizio della partita di Peralta/Skugor: la coppia azzurra affronterà adesso i temibili tedeschi Krawietz/Mies Leggi su federtennis (Di giovedì 12 maggio 2022) Decisivo il ritiro prima dell'inizio della partita di Peralta/Skugor: la coppia azzurra affronterà adesso i temibili tedeschi Krawietz/Mies

Advertising

Eurosport_IT : ROMA SI GODE JANNIK! ????????? Sinner batte in due set Krajinovic e approda ai quarti degli @InteBNLdItalia ? Adesso c… - fanpage : #Sinner si è qualificato per i quarti di finale del torneo di Roma, ha battuto Krajinovic negli ottavi, e venerdì s… - WeAreTennisITA : JANNIK CI PORTA AI QUARTI ?????? Nel centrale con l'atmosfera infuocata fra sole e pubblico, Sinner supera un avversar… - giadarasm : RT @FBiasin: 6-2 7-6, pubblico straordinario e quarti a Roma: #Sinner c’è. - cesare50221831 : RT @zanghif03: #Sinner altalenante ma glaciale nei momenti chiave del match sconfigge per la 2ª volta Krajinovic agli #IBI22 - 1ª volta ai… -