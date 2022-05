' Ndrangheta Roma | le mire dei boss sui bar del Vaticano | «Altro che Cafè de Paris»

(Di giovedì 12 maggio 2022) Non bastava aver messo le mani su ben 24 società da Torpignattara al Tuscolano, aver iniziato a stringere accordi pure con i Moccia per spartirsi i locali da ?rifornire?, la locale...

matteosalvinimi : Grazie a Forze dell’Ordine e inquirenti, che hanno colpito duramente le infiltrazioni della ‘ndrangheta a Roma. Nes… - fanpage : Una cena elettorale nel ristorante della ‘Ndrangheta. Il Binario 96 lo scorso 25 giugno ospitò l'evento 'Una cena c… - fattoquotidiano : 77 arresti, maxi-operazione dell’Antimafia [Leggi di Vincenzo Bisbiglia e Lucio Musolino] - isulanabianchi : RT @ilmessaggeroit: 'Ndrangheta a Roma, le mire dei boss sui bar del Vaticano: «Altro che Cafè de Paris» - infoitinterno : 'Ndrangheta a Roma, il padrino e l'odio per i magistrati: 'Pignatone, Prestipino, Cortese. Maledetti' -

'Uno sbirro, voleva mettere i boss della 'chi sono, voleva appiccicare i manifesti alle fermate dei bus'. Suggestivo, si fa per dire, il racconto della festa di Pasqua al ...Nel procedimento dinanzi al Tribunale di Sorveglianza dila Procura Nazionale Antimafia aveva insistito sulla proroga del regime di carcere duro - emessa circa un mese dopo l'operazione - anche ...Le denunce contro il vasto e capillare sistema di estorsioni, intimidazioni e minacce messo in piedi a Roma dalla 'ndrangheta, dalle famiglie Alvaro e Carzo non sono arrivate. (ilmattino.it) ...Non bastava aver messo le mani su ben 24 società da Torpignattara al Tuscolano, aver iniziato a stringere accordi pure con i Moccia per spartirsi i locali da “rifornire”, la ...