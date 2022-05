“Me ne andai | mi rimproverarono la reazione” | racconta solo ora cos’è successo

(Di giovedì 12 maggio 2022) L’amata conduttriceora: “Mi, così me ne”. Dopo anni la conduttrice è tornata a parlare di alcuni scandali della televisione italiana soffermando l’attenzione su uno in particolare vissuto in prima persona. In un’intervista rilasciata a Il corriere della sera hato dei fatti riguardanti il cruciverbone di Non è L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sitoGossip.it.

Advertising

"Me nedopo lo scandalo del Cruciverbone: una concorrente diede la risposta prima che io ... I dirigenti mila reazione". Fra gli amori, non ha messo Renato Zero, che di lei ha ...Nel 2019, a Monaco, gli agentiin modo brutale alcune bagnanti in monokini lungo la ... Me ne, non perché sia un moralista. Cento corpi nudi in una vasca non sono una visione ...Enrica Bonaccorti e il caso cruciverbone di Non è la Rai: "Mediaset mi rimproverò, così me ne andai" In una lunga ... I dirigenti mi rimproverarono la reazione". Non è la Rai e la truffa ...Enrica Bonaccorti si racconta in una lunga intervista al Corriere. Opinionista tv e scrittrice ha appena pubblicato "Condominio, addio!" (Baldini + ...