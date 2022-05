Jimi Hendrix: il chitarrista visionario (Di giovedì 12 maggio 2022) Jimi Hendrix, nacque il 27 novembre 1942, a Seattle, negli Stati Uniti. È stato un chitarrista rock, cantante e compositore americano che ha fuso le tradizioni americane del blues, jazz, rock e soul con le tecniche dell’avanguardia rock britannica per ridefinire la chitarra elettrica a propria immagine. Hendrix ha alterato il corso della musica popolare ed è diventato uno dei musicisti di maggior successo della sua epoca. Fu un visionario che abbatté i confini di diversi generi musicali, dal rock al jazz. Una figura iconica che incarnava il movimento hippy, vestendo la sua rabbia in costumi colorati e stampati. Hendrix ha trascorso i primi anni Sessanta lavorando come accompagnatore freelance per una varietà di musicisti. Il suo stile non ortodosso lo limitarono al lavoro a livello ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 12 maggio 2022), nacque il 27 novembre 1942, a Seattle, negli Stati Uniti. È stato unrock, cantante e compositore americano che ha fuso le tradizioni americane del blues, jazz, rock e soul con le tecniche dell’avanguardia rock britannica per ridefinire la chitarra elettrica a propria immagine.ha alterato il corso della musica popolare ed è diventato uno dei musicisti di maggior successo della sua epoca. Fu unche abbatté i confini di diversi generi musicali, dal rock al jazz. Una figura iconica che incarnava il movimento hippy, vestendo la sua rabbia in costumi colorati e stampati.ha trascorso i primi anni Sessanta lavorando come accompagnatore freelance per una varietà di musicisti. Il suo stile non ortodosso lo limitarono al lavoro a livello ...

