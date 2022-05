Boxe, e se De Carolis battesse Scardina? Lo scenario: ipotesi rematch, ma Zucco… (Di giovedì 12 maggio 2022) “Vecchio a chi?“, è la scritta che campeggia a San Giovanni sotto un murales di Francesco Totti. Un altro romano, un altro ex campione del mondo, un altro simbolo del suo sport ora cerca l’ennesimo successo di una grande carriera: Giovanni De Carolis sfida Daniele Scardina per il titolo intercontinentale WBO e per aprirsi nuove porte nell’universo ricchissimo dei supermedi. “Sono al top della forma e quindi sono sicuro di batterlo“, assicura De Carolis, 37 anni di età, 41 avversari affrontati, 30 vittorie, 10 sconfitte e un pareggio. “La metà dei miei 41 incontri erano per un titolo…”, ci tiene a sottolineare, forse quasi una frecciata a Scardina che di avversari ne ha sfidati 20, ma con i soli Nunez e Doberstein di discreto livello. Anche Italo Mattioli, il suo allenatore alla palestra Team Boxe ... Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) “Vecchio a chi?“, è la scritta che campeggia a San Giovanni sotto un murales di Francesco Totti. Un altro romano, un altro ex campione del mondo, un altro simbolo del suo sport ora cerca l’ennesimo successo di una grande carriera: Giovanni Desfida Danieleper il titolo intercontinentale WBO e per aprirsi nuove porte nell’universo ricchissimo dei supermedi. “Sono al top della forma e quindi sono sicuro di batterlo“, assicura De, 37 anni di età, 41 avversari affrontati, 30 vittorie, 10 sconfitte e un pareggio. “La metà dei miei 41 incontri erano per un titolo…”, ci tiene a sottolineare, forse quasi una frecciata ache di avversari ne ha sfidati 20, ma con i soli Nunez e Doberstein di discreto livello. Anche Italo Mattioli, il suo allenatore alla palestra Team...

