Ultime Notizie Roma del 11-05-2022 ore 10:10 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Joe biden è il premier Mario Draghi si sono incontrati nello studio Ovale per una visita volta mostrare l'unità degli alleati contro l'invasione russa maestra ha fornito anche una finestra su diversi approcci al con lo scrive il Washington Post dopo il colloquio tra i due leader durato un'ora e mezza draghi ha detto che dobbiamo utilizzare ogni canale per la pace per un cessate il fuoco e l'avvio di negoziati incredibili è aggiunto che in Italia in Europa ora la gente vuole mettere fino a questi Massacre questa violenza questa macelleria detto Ma vai bene Non ha ripreso questa posizione di draghi la somministrazione rimane scettica sulla possibilità di di avviare i colloqui seri lo hanno ribadito ieri la portavoce della Casa Bianca genza Chi è la direttrice ...

