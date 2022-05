Ultime Notizie – Conte: “Non voglio far cadere Draghi ma governo ci ascolti” (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Conte non vuole far cadere il governo, vuole che il contributo del Movimento 5 stelle sia rispettato e ascoltato e possa orientare le soluzioni di questo governo”. Così il leader M5S Giuseppe Conte ai microfoni di ‘Porta a Porta’ chiarisce la posizione nei confronti dell’esecutivo Draghi dopo la richiesta al premier Draghi, avanzata nei giorni scorsi e rimasta inascoltata, di riferire in Aula sull’Ucraina prima dell’incontro con Biden negli Usa. “Non mi permetterei di dare stilettate al premier, ho posto questioni politiche serie – mette in chiaro Conte – su cui mi interrogo con il partito di maggioranza relativa. Secondo me, dopo due mesi e mezzo, un governo di unità nazionale che affronta una emergenza bellica ha il dovere di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) “non vuole faril, vuole che il contributo del Movimento 5 stelle sia rispettato e ascoltato e possa orientare le soluzioni di questo”. Così il leader M5S Giuseppeai microfoni di ‘Porta a Porta’ chiarisce la posizione nei confronti dell’esecutivodopo la richiesta al premier, avanzata nei giorni scorsi e rimasta inascoltata, di riferire in Aula sull’Ucraina prima dell’incontro con Biden negli Usa. “Non mi permetterei di dare stilettate al premier, ho posto questioni politiche serie – mette in chiaro– su cui mi interrogo con il partito di maggioranza relativa. Secondo me, dopo due mesi e mezzo, undi unità nazionale che affronta una emergenza bellica ha il dovere di ...

