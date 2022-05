TEST VISIVO | Trova i sette uccelli nascosti e saprai quanto sei intuitivo

Leggi su curiosauro

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Un disegno raffigurante una stradina di un borgo. Uno scorcio carino, no? In quest’immagine ci sonoelementi. Vediamo se riuscite a individuarli in un tempo prestabilito.del genere servono a comprendere se siete dotati di colpo d’occhio e di un’intelligenza pronta di tipo. Capace cioè di estrarre contenuti opachi o poco evidenti da un cono artefatto. Ok, il vostro compito ère. Diamo il via al. Regole del: avete un solo minuto per osservare l’immagine e individuare gli elementi. Superato quel minuto, dobbiamo considerare la prova fallita. Ma nel caso non demordete… Meglio fallire solo sul cronometro e ...