Tesoro: tasso Bot 1 anno torna positivo, prima volta da 2020 (Di mercoledì 11 maggio 2022) torna positivo il tasso dei Bot a 1 anno. E' la prima volta da giugno del 2020. Nell'asta odierna del Tesoro il rendimento del titolo a 12 mesi è salito a 0,121% da - 0,105% del collocamento di aprile. Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 11 maggio 2022)ildei Bot a 1. E' lada giugno del. Nell'asta odierna delil rendimento del titolo a 12 mesi è salito a 0,121% da - 0,105% del collocamento di aprile.

Advertising

lupecchioli : RT @maitre_a_panZer: #Ansa Tesoro: tasso Bot 1 anno torna positivo, prima volta da 2020. Rendimento sale a 0,121%. Assegnati in asta 6,5 ml… - maitre_a_panZer : #Ansa Tesoro: tasso Bot 1 anno torna positivo, prima volta da 2020. Rendimento sale a 0,121%. Assegnati in asta 6,5… - newsfinanza : Tesoro: tasso Bot 1 anno torna positivo, prima volta da 2020 - fisco24_info : Tesoro: tasso Bot 1 anno torna positivo, prima volta da 2020: Rendimento sale a 0,121%. Assegnati in asta 6,5 mld d… - Pholey_vn : RT @07Emmedi: altre 80 mila pagine della Pfizer da cui si scopre: 1) un trasferimento al Tesoro USA di 2.875 milioni di dollari da Pfizer,… -