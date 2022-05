Sinner-Krajinovic su Canale 20, a che ora vedere in chiaro gli ottavi: programma ATP Roma 2022 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Jannik Sinner affronterà Filip Krajinovic agli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma. Il tennista italiano ha sconfitto Fabio Fognini in un palpitante derby tricolore e si è così guadagnato la possibilità di proseguire la propria cavalcata sulla terra rossa della capitale. Il prossimo ostacolo sulla strada dell’altoatesino agli Internazionali d’Italia è un rivale particolarmente ostico, che al secondo turno è riuscito ad avere la meglio sul quotato Andrey Rublev. L’appuntamento è per giovedì 12 maggio, sarà il terzo incontro a partire dalle ore 11.00 sul Campo Centrale. In precedenza spazio al confronto tra Alex de Minaur e Alexander Zverev, poi a seguire (ma non prima delle ore 13.00) la sfida femminile Swiatek-Azarenka e dunque il match tra l’azzurro e il balcanico. Jannik Sinner, numero 13 al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) Jannikaffronterà Filipaglidi finale del Masters 1000 di. Il tennista italiano ha sconfitto Fabio Fognini in un palpitante derby tricolore e si è così guadagnato la possibilità di proseguire la propria cavalcata sulla terra rossa della capitale. Il prossimo ostacolo sulla strada dell’altoatesino agli Internazionali d’Italia è un rivale particolarmente ostico, che al secondo turno è riuscito ad avere la meglio sul quotato Andrey Rublev. L’appuntamento è per giovedì 12 maggio, sarà il terzo incontro a partire dalle ore 11.00 sul Campo Centrale. In precedenza spazio al confronto tra Alex de Minaur e Alexander Zverev, poi a seguire (ma non prima delle ore 13.00) la sfida femminile Swiatek-Azarenka e dunque il match tra l’azzurro e il balcanico. Jannik, numero 13 al ...

