Salernitana | Gondo | “La mia partenza è stata una scelta condivisa Sulla lotta salvezza…”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 11 maggio 2022)– Cedric, ex calciatore della, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Tutto. “Anzitutto devo fare una premessa: è vero che non c’era la società alle spalle e che ogni giorno ascoltavamo voci discordanti sul futuro del club, ma i calciatori non hanno pagato minimamente la situazione. Ci hanno messo nelle condizioni di lavorare al meglio, in totale normalità. Non c’erano alibi, toccava a noi portare a casa risultati diversi. Certo, la categoria era diversa e tanti avversari si sono dimostrati superiori, ma è chiaro che avremmo meritato qualcosa in più. Ciò detto, posso dire che launa. La società e la dirigenza mi hanno detto delle cose, io le ...