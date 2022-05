Ricevuta bancomat | perché buttarla subito è un errore

Advertising

Davide85577925 : @GioChirilly Ma ricorda pure che sulla fattura, scontrino o ricevuta ci deve essere indicato il pagamento elettroni… - greipei : RT @gabrielevalmont: Al bancomat: finita l’operazione non dovete stare lì a controllare la ricevuta, contare i soldi, metterci un quarto d’… - gabrielevalmont : Al bancomat: finita l’operazione non dovete stare lì a controllare la ricevuta, contare i soldi, metterci un quarto… - CM_Memorabili : Poveri ma eco. #commentimemorabili #ricevuta #bancomat #eco #continuatevoi -

Liberoquotidiano.it

...conservare anche la documentazione (fattura o) in grado di attestare ciò che è stato acquistato, in quali quantità, a quale prezzo, e con pagamento tracciabile (carta di credito,, ...... comeo carta di credito/debito. Per eseguire una transazione è possibile adottare due ...l'inserimento di un codice di sicurezza ma il titolare della carta deve limitarsi a firmare la... Bancomat in tilt: non dà i soldi. Ma spunta il prelievo: ecco che cosa fare subito