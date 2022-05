NXT 10 05 2022 Il futuro è rosa

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Buongiorno e benvenuti a questo nuovo episodio di NXT! La puntata si apre subito in maniera molto particolare: infatti, le immagini ci mostrano quanto accaduto settimana scorsa tra Joe Gacy e Bron Breakker. Quest’ultimo ha difeso con successo il titolo di NXT, ma è stato poi attaccato e rapito da i druidi alleati con il suo avversario. Gacy ha incappucciato il campione, affermando che la storia tra loro non finirà con la vittoria di Bron. Gacy sembra poi abbandonare l’avversario in mezzo al nulla. NXT Tag Team Championship Match – Toxic Attraction (c) vs. Roxanne Perez & Wendy Choo (3 / 5)Jacy Jayne e Gigi Dolin difendono le loro cinture contro Perez e Choo, unite dalla voglia di mettere in grande difficoltà il gruppo capitanato da Mandy Rose. Parlando di difficoltà, Choo attacca alle spalle le due campionesse proprio per portare il suo team in vantaggio e la strategia ...

