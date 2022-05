Gelato: quando è meglio mangiarlo? Le cose da sapere (Di mercoledì 11 maggio 2022) Con la bella stagione arriva anche la fase dell'anno in cui è piacevole mangiare un Gelato. Attorno a questo alimento ci sono diversi punti di vista rispetto al momento in cui andrebbe mangiato. C'è chi ritiene possa essere utilizzato per sostituire un pasto, chi invece sottolinea i rischi di fare una cosa del genere. Attenzione a sostituire pranzo o cena con un Gelato Quello che bisogna dire è che intanto mangiare un Gelato nell'ambito di una dieta equilibrata e razionata non dovrebbe generare grandi problemi a chi non ha criticità dettate ad esempio da eventuali situazioni patologiche. Sostituire un pasto ad un Gelato può diventare anche vantaggioso dal punto di vista delle calorie, ma la nutrizione è un argomento complesso e non va interpretato come un mero calcolo calorico. Molti nutrizionisti, infatti, ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 11 maggio 2022) Con la bella stagione arriva anche la fase dell'anno in cui è piacevole mangiare un. Attorno a questo alimento ci sono diversi punti di vista rispetto al momento in cui andrebbe mangiato. C'è chi ritiene possa essere utilizzato per sostituire un pasto, chi invece sottolinea i rischi di fare una cosa del genere. Attenzione a sostituire pranzo o cena con unQuello che bisogna dire è che intanto mangiare unnell'ambito di una dieta equilibrata e razionata non dovrebbe generare grandi problemi a chi non ha criticità dettate ad esempio da eventuali situazioni patologiche. Sostituire un pasto ad unpuò diventare anche vantaggioso dal punto di vista delle calorie, ma la nutrizione è un argomento complesso e non va interpretato come un mero calcolo calorico. Molti nutrizionisti, infatti, ...

