Ascolti tv 10 maggio 2022 | molto bene la prima dell’Eurovision Song Contest targato Rai

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 11 maggio 2022)tv: la kermesse canora continentale su Rai1 stravince su Canale5 e Italia1 Laserata, semifinale,su Rai1, in diretta da Torino, ha fatto il botto con il 27,03% e 5,507 milioni d’italiani collegati. L’unico parametro che abbiamo con l’anno scorso, quando vinsero i Mäneskin, è con la finale di sabato 22, in cui l’ammiraglia di viale Mazzini portò a casa il 25% e 4,5 milioni. Seconda piazza per la serie tv Un’altra verità su Canale5 con l’8,68% e 1,523 mila contatti. Martedì scorso la stessa rete aveva fatto il 19,96% e 4,2 milioni con la semifinale di Champions League tra Villareal e Liverpool. Medaglia di bronzo per Le Iene presentano Paola Catanzaro: da mistico a showgirl su Italia1 che ha registrato il 9,80% di share media con 1,445 ...