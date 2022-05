Tutto pronto per l’arrivo di Avatar 2, diffuso il teaser trailer ufficiale (Di martedì 10 maggio 2022) Il film Avatar arrivò nelle sale cinematografiche nel 2009. Nel giro di pochissimo tempo, riscosse un incredibile successo. Questo spinse la produzione a optare per un sequel. Finalmente, con grande gioia dei fan, il progetto è pronto a trasformarsi in realtà. L’uscita della pellicola, intitolata Avatar-La Via dell’Acqua, è prevista per il 14 dicembre 2022. Il teaser trailer, presentato nelle ultime ore, ha offerto qualche informazione in più su quella che sarà la trama della storia. diffuso il teaser trailer di Avatar 2: effetti scenici e un’avventura tutta da scoprire L’uscita del teaser trailer di Avatar 2 non ha fatto altro che alimentare l’entusiasmo del pubblico. Il video, ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 10 maggio 2022) Il filmarrivò nelle sale cinematografiche nel 2009. Nel giro di pochissimo tempo, riscosse un incredibile successo. Questo spinse la produzione a optare per un sequel. Finalmente, con grande gioia dei fan, il progetto èa trasformarsi in realtà. L’uscita della pellicola, intitolata-La Via dell’Acqua, è prevista per il 14 dicembre 2022. Il, presentato nelle ultime ore, ha offerto qualche informazione in più su quella che sarà la trama della storia.ildi2: effetti scenici e un’avventura tutta da scoprire L’uscita deldi2 non ha fatto altro che alimentare l’entusiasmo del pubblico. Il video, ...

