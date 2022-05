Roma, Mourinho: «Abraham ha lasciato perché si è fidato di me» (Di martedì 10 maggio 2022) L’allenatore della Roma Mourinho ha parlato di Abraham e di come lo ha convinto a lasciare la Premier League José Mourinho, allenatore della Roma, in una intervista a Football Daily ha parlato di Abraham, del suo esonero dal Tottenham e della carriera in generale. Abraham – «Non è facile per un giovane andare via dal proprio paese, dalla propria città e della Premier League. Lo ha fatto perché si fida di me. Se vuole tornare in Inghilterra, non credo che lo voglia ora, ma se vuole deve solo schioccare le dita. Sono molto felice per lui e sta facendo bene con la sua Nazionale. È venuto a Roma e non dico che ha dimostrato a tutti che avessero sbagliato, perché tutti sapevano fosse un bravo giocatore. Inoltre, io ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022) L’allenatore dellaha parlato die di come lo ha convinto a lasciare la Premier League José, allenatore della, in una intervista a Football Daily ha parlato di, del suo esonero dal Tottenham e della carriera in generale.– «Non è facile per un giovane andare via dal proprio paese, dalla propria città e della Premier League. Lo ha fattosi fida di me. Se vuole tornare in Inghilterra, non credo che lo voglia ora, ma se vuole deve solo schioccare le dita. Sono molto felice per lui e sta facendo bene con la sua Nazionale. È venuto ae non dico che ha dimostrato a tutti che avessero sbagliato,tutti sapevano fosse un bravo giocatore. Inoltre, io ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #FiorentinaRoma ?? ?? DAJE ROMA! ?? #ASRoma - GoalItalia : Mourinho sbotta dopo Fiorentina-Roma e attacca il VAR Banti ????? - FBiasin : Ennesima finale per #Mourinho che in qualche modo ha già vinto, perché se il tuo stadio è sempre pieno (e quest’ann… - Sa_fci : RT @unfair_play: Anche stasera la Roma ha confermato di essere squadra da Conference League. #FiorentinaRoma #ASRoma #Mourinho - serieAnews_com : Che ne pensate delle parole di Mourinho? #Mourinho #roma #fiorentina #seriea -