Paolo Fox shock: sospeso dal noto programma "i fatti vostri" (Di martedì 10 maggio 2022) Paolo Fox sospeso dal noto programma I fatti vostri? Ecco cosa è successo precisamente nella puntata di lunedì 9 maggio E' accaduto un fatto insolito a I fatti vostri. Come in molti avranno notato nella puntata di lunedì condotta da Salvo Sottile e Anna Falchi Paolo Fox non ha rivelato la classifica con le previsioni dei sette giorni successivi e non ha assegnato nemmeno le stelle a ciascun segno. Il motivo? Nulla è assolutamente come sembra, la ragione della cancellazione dello spazio dell'astrologia è stata solo la breve durata del programma. Infatti, I fatti vostri è finito un poco prima del solito.

