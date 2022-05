McDonald’s, con My Selection più investimenti Dop e Igp con 240 mln, + 20% su 2020 (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 580 le tonnellate di cibo italiano certificato acquistate da McDonald’s per la quarta edizione di My Selection, la linea di panini gourmet ideata in collaborazione con Joe Bastianich, chef e imprenditore della ristorazione. In particolare 111 tonnellate di Asiago Dop, 42 di Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp, 14 di Aceto Balsamico di Modena Igp, 400 di Montasio Dop e 14 di purea di Mele Alto Adige Igp. Una linea che conferma il connubio gusto e prodotti di eccellenza che valorizza il territorio e la filiera agroalimentare del nostro Paese, decretando un nuovo successo del colosso del food americano con 78 milioni di panini venduti dalla prima edizione, di cui 13 milioni solo nei primi quattro mesi di quest’anno. Numeri che sanciscono la volontà dell’azienda di continuare ad investire sul territorio. Ogni anno ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 580 le tonnellate di cibo italiano certificato acquistate daper la quarta edizione di My, la linea di panini gourmet ideata in collaborazione con Joe Bastianich, chef e imprenditore della ristorazione. In particolare 111 tonnellate di Asiago Dop, 42 di Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp, 14 di Aceto Balsamico di Modena Igp, 400 di Montasio Dop e 14 di purea di Mele Alto Adige Igp. Una linea che conferma il connubio gusto e prodotti di eccellenza che valorizza il territorio e la filiera agroalimentare del nostro Paese, decretando un nuovo successo del colosso del food americano con 78 milioni di panini venduti dalla prima edizione, di cui 13 milioni solo nei primi quattro mesi di quest’anno. Numeri che sanciscono la volontà dell’azienda di continuare ad investire sul territorio. Ogni anno ...

Advertising

CryptoNexus_ : @markrobots La cosa triste è che McDonald's dà da mangiare a molte persone e non sembrerebbe un brutto posto di lav… - fisco24_info : McDonald's, con My Selection più investimenti Dop e Igp con 240 mln, + 20% su 2020: (Adnkronos) - Sono 580 le tonne… - Giornaleditalia : McDonald’s: conferma la collaborazione con nuovi Consorzi di Tutela IGP e DOP e presenta My Selection 2022 - Giornaleditalia : Dario Baroni (McDonald’s Italia): “Celebriamo cinque nuove collaborazioni con consorzi IGP e DOP, all’inizio è stat… - lametino : My Selection 2022, McDonald`s rafforza gli investimenti con la Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP: ”Un`eccellenza… -