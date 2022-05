La protesta del Gruppo Solidarietà | ' Nelle Rsa visite con il contagocce e non si rispettano le regole'

Advertising

PBPcalcio : Incredibile e divertente la protesta dei tifosi del Lille contro i risultati della squadra. 'Siete già in vacanza?… - Agenzia_Ansa : VIDEO I Covid, protesta anti lockdown a Shanghai: i residenti sbattono pentole. Le nuove misure restrittive contro… - Greenpeace_ITA : STOP #GREENWASHING! La nostra protesta al #PrimoMaggioRoma sponsorizzato da ENI: liberiamo la musica e la cultura d… - mbbelluco : RT @Avvenire_Nei: #Russia I cartelli di protesta nella Giornata del 8 maggio - MiraInComune : La San Marco Petroli non lascerà Malcontenta: si contraddice l'accordo di programma del Vallone Moranzani e la volo… -

...state colpite ripetutamente con proiettili nel comune di Cosoleacaque in circostanze ancora non...avvenuti poche ore dopo che nel centro della città si era svolta una manifestazione di...ANCONA - In alcune Rsa delle Marche le visite ai parenti ospiti nelle strutture si effettuano attraverso un vetro e altre prevedono solamente incontri settimanali limitati e brevissimi. Il timore che ...Una protesta che si è trasformata in una lettera formale da parte del Gruppo Solidarietà alla Regione Marche e all’Asur, mentre è stato interessato della vicenda anche il garante dei cittadini, ...di Nicola Palma Il giorno per incrociare le braccia non è stato scelto a caso, anzi: il 26 maggio è infatti in calendario, stando ai rumors che si rincorrono con insistenza, l’apertura delle buste con ...