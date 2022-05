Jannik Sinner: “Vorrei svegliarmi ed essere Roger Federer. Obiettivo? Essere più completo” (Di martedì 10 maggio 2022) Jannik Sinner si sta preparando per il proprio debutto agli Internazionali d’Italia. Il tennista altoatesino debutterà questa sera al Masters 1000 di Roma, incrociando lo spagnolo Martinez. Il nostro portacolori partirà con i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare l’ostico iberico se vorrà guadagnarsi il derby tricolore con Fabio Fognini al secondo turno sulla terra rossa della capitale. Jannik Sinner ha parlato a tutto tondo in un’intervista rilasciata a Eurosport Players’ Voice: “Se potessi svegliarmi ed Essere un altro tennista per un giorno, Vorrei Essere Roger Federer. Lui sa fare tutto. Ha tutte le soluzioni del mondo in campo. È un gioco questo, un’utopia chiaramente, ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022)si sta preparando per il proprio debutto agli Internazionali d’Italia. Il tennista altoatesino debutterà questa sera al Masters 1000 di Roma, incrociando lo spagnolo Martinez. Il nostro portacolori partirà con i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare l’ostico iberico se vorrà guadagnarsi il derby tricolore con Fabio Fognini al secondo turno sulla terra rossa della capitale.ha parlato a tutto tondo in un’intervista rilasciata a Eurosport Players’ Voice: “Se potessiedun altro tennista per un giorno,. Lui sa fare tutto. Ha tutte le soluzioni del mondo in campo. È un gioco questo, un’utopia chiaramente, ...

