Fiamme nella via dello shopping a Capri, paura ma nessun ferito (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCapri (Na) – paura ma nessun ferito per un incendio in un appartamento privato in via Camerelle a Capri, vuoto quando si sono sprigionate le Fiamme. Il fumo che usciva dal terrazzo ha fatto scattare immediatamente l'allarme tra i vicini e i titolari delle boutique della famosa strada caprese del lusso, che hanno chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto dopo aver ricevuto la segnalazione è arrivata l'autobotte dei Vigili del Fuoco con la squadra dei pompieri in servizio presso la stazione di Via Roma. L'accesso alla strada è stato bloccato dalla pattuglia dei Carabinieri di Capri e dagli agenti della Polizia Municipale. L'operazione di spegnimento è ancora in corso. La causa dell'incendio potrebbe essere stata un corto ...

