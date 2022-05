Terrremoti | 4 scosse nel Fiorentino | la più forte di magnitudo 2 7

(Di lunedì 9 maggio 2022) commenta Quattrodi terremoto sono state registrate all'alba in provincia di Firenze dall'Ingv, con epicentro tra i comuni di Impruneta e San Casciano Val di Pesa. In quest'ultimo la più, ...

La stessa area era stata interessata dasismiche anche la scorsa settimana.E' continuato anche nella nottata di oggi, lunedi 9 maggio, lo sciame sismico con scosse che hanno avuto come epicentro la stessa zona fra Impruneta e San Casciano Val di Pesa. La più forte di magnitu ...Quattro scosse di terremoto sono state registrate all'alba in provincia di Firenze dall'Ingv, con epicentro tra i comuni di Impruneta e San Casciano Val di Pesa. In quest'ultimo la più forte, alle 5:0 ...