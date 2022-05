Software russi fuori dalla Pa, ora si cerca un’autonomia tech nazionale (Di lunedì 9 maggio 2022) Liberarsi della dipendenza russa per favorire un’autonomia nazionale ed europea. La guerra di Vladimir Putin all’Ucraina sta spingendo in questa direzione molti Paesi dell’Unione europea, compresa l’Italia, in diversi settori. Come quello energetico. Ma anche quello della sicurezza informatica. Nella notte, le commissioni Finanze e Industria del Senato sono andate in questa direzione dando il via libera a una riformulazione del decreto legge 21 marzo 2022, numero 21, sulle misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (cosiddetto decreto legge Taglia prezzi). È la prima volta che il Parlamento mette nero su bianco qualcosa che era sempre rimasto soltanto sui documenti programmatici. La riformulazione presentata dal senatore Mauro Maria Marino di Italia Viva relativa a prodotti e servizi tecnologici in ambito di ... Leggi su formiche (Di lunedì 9 maggio 2022) Liberarsi della dipendenza russa per favorireed europea. La guerra di Vladimir Putin all’Ucraina sta spingendo in questa direzione molti Paesi dell’Unione europea, compresa l’Italia, in diversi settori. Come quello energetico. Ma anche quello della sicurezza informatica. Nella notte, le commissioni Finanze e Industria del Senato sono andate in questa direzione dando il via libera a una riformulazione del decreto legge 21 marzo 2022, numero 21, sulle misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (cosiddetto decreto legge Taglia prezzi). È la prima volta che il Parlamento mette nero su bianco qualcosa che era sempre rimasto soltanto sui documenti programmatici. La riformulazione presentata dal senatore Mauro Maria Marino di Italia Viva relativa a prodotti e servizi tecnologici in ambito di ...

