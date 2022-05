Rita Dalla Chiesa interviene in difesa di Manuel Bortuzzo (e ironizza su Lulù Selassié) (Di lunedì 9 maggio 2022) L’ex concorrente del Gf Vip 6 Manuel Bortuzzo è uno dei personaggi più chiacchierati del momento – non solo per la rottura con Lulù Selassiè, che tiene banco tra interviste sui giornali e televisive – ma anche perché proprio ieri sera è andato in onda su Rai Uno il film Rinascere, che racconta la sua vita prima e dopo l’incidente che lo costringe in sedia a rotelle e che ha totalizzato il 18.5 % di share. Tra coloro che erano sintonizzati su Rai Uno ieri sera, anche la conduttrice Rita Dalla Chiesa, la quale su Twitter ha speso belle parole per Manuel e per suo padre Franco, schierandosi apertamente contro chi lo ha criticato per le vicende personali che lo hanno visto protagonista nell’ultimo periodo: Sto guardando su Rai Uno la storia di Manuel ... Leggi su isaechia (Di lunedì 9 maggio 2022) L’ex concorrente del Gf Vip 6è uno dei personaggi più chiacchierati del momento – non solo per la rottura conSelassiè, che tiene banco tra interviste sui giornali e televisive – ma anche perché proprio ieri sera è andato in onda su Rai Uno il film Rinascere, che racconta la sua vita prima e dopo l’incidente che lo costringe in sedia a rotelle e che ha totalizzato il 18.5 % di share. Tra coloro che erano sintonizzati su Rai Uno ieri sera, anche la conduttrice, la quale su Twitter ha speso belle parole pere per suo padre Franco, schierandosi apertamente contro chi lo ha criticato per le vicende personali che lo hanno visto protagonista nell’ultimo periodo: Sto guardando su Rai Uno la storia di...

Advertising

IsaeChia : Rita Dalla Chiesa interviene in difesa di Manuel Bortuzzo (e ironizza su Lulù Selassié) La conduttrice ha sbottato… - resistenzam5s : RT @DavideR46325615: Roma: Che fine hanno fatto i media, gli oppositori politici di Virginia Raggi, lo sdegno, i tuttologi, i tecnici, i vi… - blogtivvu : Rita Dalla Chiesa difende Manuel Bortuzzo: “Voi che lo aggredite? Siete dei vigliacchi!” - rita_zaninelli : RT @merlino53: #ionondimentico Peppino Impastato ammazzato dalla mafia a Cinisi, il 9 maggio 1978. La mafia uccide, il silenzio pure... h… - Pocahontas1913 : RT @Beppeley: Mancava tutto: l’acqua in casa, la luce elettrica, il telefono, la radio, la lavatrice, la falciatrice, la motosega e via dic… -