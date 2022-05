Michelle Hunziker positiva al covid per la seconda volta | salta Striscia la notizia

(Di lunedì 9 maggio 2022) Niente appuntamento nel pre serale in compagnia dioggi! La conduttrice svizzera non potrà essere presente nella puntata del TG satirico di Canale 5 questa sera a causa del19. Facendo un controllo di routine infatti, la conduttrice è risultataal. Lo spiega dai social, dove insieme al suo cagnolino racconta quello che sta succedendo. Precisa subito di stare bene: non ha nessun sintomo e conta di tornare in onda dietro al bancone dilail prima possibile. Da questa sera, fino a quando non sarà negativa, al suo posto al fianco di Gerry Scotti ci sarà Valeria Graci alla quale laha fatto il suo grande in bocca al lupo, ricordando quanto sarà sicuramente bravissima al suo posto. Per ...

Advertising

tuttopuntotv : Striscia La Notizia, salta Michelle Hunziker. Ecco chi ci sarà al suo posto #StrisciaLaNotizia #MichelleHunziker - infoitcultura : Striscia La Notizia, salta Michelle Hunziker. Ecco chi ci sarà al suo posto - francobus100 : Michelle Hunziker positiva al Covid: «Ma noi svizzere siamo toste». Ecco chi la sostituirà a Striscia la Notizia… - infoitcultura : Striscia la Notizia, perché Michelle Hunziker è assente e chi la sostituisce - infoitcultura : Striscia la Notizia, Michelle Hunziker non sarà alla conduzione con Gerry Scotti: positiva al tampone rapido -

non sarà in conduzione questa sera dietro il banco di Striscia La Notizia. La conduttrice infatti è positiva al Covid 19. Dopo aver effettuato un tampone rapido, laè ...Nella puntata di lunedì 9 maggio di Striscia la notizia accanto a Gerry Scotti non ci sarà. La conduttrice svizzera infatti avrebbe il Covid. La Hunziler è risultata positiva a un test rapido e non potrà andare in onda nel popolare telegiornale satirico di Canale 5. In ...Niente appuntamento nel pre serale in compagnia di Michelle Hunziker oggi! La conduttrice svizzera non potrà essere presente nella puntata del TG satirico di Canale 5 questa sera a causa del covid 19.Michelle Hunziker non sarà al timone di Striscia la notizia al fianco di Gerry Scotti: la conduttrice è risultata positiva al Covid.