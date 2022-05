De Ligt, in estate sarà addio? Parte l’asta: due top club in corsa, la situazione (Di lunedì 9 maggio 2022) In estate la Juventus rischia di perdere de Ligt; sul centrale olandese, infatti, sembrano esserci due le big europee. La stagione sta per terminare e la Juventus, per quanto riguarda il discorso relativo al campo, deve necessariamente conquistare la coppa Italia se non vuole terminare senza un trofeo vinto. Dal punto di vista del mercato, invece, la società ha intenzione di costruire una rosa che possa tornare a dominare il calcio italiano ed essere grande protagonista a livello europeo. Tante le operazioni da fare anche se il rischio è quello di dover ulteriormente intervenire a livello difensivo per via della situazione legata a de Ligt. LaPresseDopo un periodo di normale adattamento, considerando un campionato completamente diverso da quello a cui era abituato, de Ligt è diventato un vero e proprio ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 9 maggio 2022) Inla Juventus rischia di perdere de; sul centrale olandese, infatti, sembrano esserci due le big europee. La stagione sta per terminare e la Juventus, per quanto riguarda il discorso relativo al campo, deve necessariamente conquistare la coppa Italia se non vuole terminare senza un trofeo vinto. Dal punto di vista del mercato, invece, la società ha intenzione di costruire una rosa che possa tornare a dominare il calcio italiano ed essere grande protagonista a livello europeo. Tante le operazioni da fare anche se il rischio è quello di dover ulteriormente intervenire a livello difensivo per via dellalegata a de. LaPresseDopo un periodo di normale adattamento, considerando un campionato completamente diverso da quello a cui era abituato, deè diventato un vero e proprio ...

