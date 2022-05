Dal governo via libera all’aumento Irpef: ecco chi deve aspettarsi il salasso. FdI: «E lo chiamano dl Aiuti…» (Di lunedì 9 maggio 2022) Le mancette da una parte, le nuove tasse dall’altra. Nella stesura finale del decreto Aiuti spunta un’altra norma quanto meno controversa rispetto agli intenti dichiarati dal titolo della legge. Perché, di fronte alla necessità di fondi per i Comuni con difficoltà di bilancio, l’aiuto previsto dal governo è quello di consentire l’aumento dell’Irpef, ovvero di tassare ancora di più i cittadini a livello locale. La denuncia di FdI: «E lo chiamano “decreto Aiuti”…» Dal punto di vista politico, la denuncia era già arrivata da Fratelli d’Italia, che aveva spiegato come «tra le varie ricette suggerite dal governo, vi è la possibilità, da parte delle amministrazioni locali, di aumentare l’addizionale Irpef dello 0,2%, che in questi casi potrà addirittura superare il tetto massimo nazionale fissato all’8 per ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 9 maggio 2022) Le mancette da una parte, le nuove tasse dall’altra. Nella stesura finale del decreto Aiuti spunta un’altra norma quanto meno controversa rispetto agli intenti dichiarati dal titolo della legge. Perché, di fronte alla necessità di fondi per i Comuni con difficoltà di bilancio, l’aiuto previsto dalè quello di consentire l’aumento dell’, ovvero di tassare ancora di più i cittadini a livello locale. La denuncia di FdI: «E lo“decreto Aiuti”…» Dal punto di vista politico, la denuncia era già arrivata da Fratelli d’Italia, che aveva spiegato come «tra le varie ricette suggerite dal, vi è la possibilità, da parte delle amministrazioni locali, di aumentare l’addizionaledello 0,2%, che in questi casi potrà addirittura superare il tetto massimo nazionale fissato all’8 per ...

