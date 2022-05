Com’è entrare in un paese in guerra al confine con l’Europa (Di lunedì 9 maggio 2022) Sono stata a Kyiv nell’ottobre 2019 per un weekend con amici. Allora, Kyiv si raggiungeva come qualsiasi altra capitale europea, con tre ore di aereo con una linea low-cost. Ci sono tornata insieme a Riccardo Magi dal 4 al 7 maggio con una delegazione di United for Ukraine, un network di parlamentari europei, su invito del presidente del parlamento ucraino, la Rada, Ruslan Stefanchuk. Le quindici ore di treno dalla Polonia hanno segnato l’ingresso in un’altra dimensione, quella di un paese in guerra. Telefoni spenti, finestrini del treno oscurati di notte. Orari di partenza e di arrivo determinati dal rischio di bombardamento. Ci era stato raccomandato di portare uno zainetto come unico bagaglio, contenente almeno un litro di acqua, delle batterie di riserva del telefono e del cibo per 24 ore. A Kyiv, ci è stato spiegato, c’è il coprifuoco dalle 22, si ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 9 maggio 2022) Sono stata a Kyiv nell’ottobre 2019 per un weekend con amici. Allora, Kyiv si raggiungeva come qualsiasi altra capitale europea, con tre ore di aereo con una linea low-cost. Ci sono tornata insieme a Riccardo Magi dal 4 al 7 maggio con una delegazione di United for Ukraine, un network di parlamentari europei, su invito del presidente del parlamento ucraino, la Rada, Ruslan Stefanchuk. Le quindici ore di treno dalla Polonia hanno segnato l’ingresso in un’altra dimensione, quella di unin. Telefoni spenti, finestrini del treno oscurati di notte. Orari di partenza e di arrivo determinati dal rischio di bombardamento. Ci era stato raccomandato di portare uno zainetto come unico bagaglio, contenente almeno un litro di acqua, delle batterie di riserva del telefono e del cibo per 24 ore. A Kyiv, ci è stato spiegato, c’è il coprifuoco dalle 22, si ...

