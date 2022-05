Mihajlovic: “Questi rigori non si dovrebbero fischiare! Ci dispiace per i tifosi” (Di domenica 8 maggio 2022) Mihajlovic ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita di Venezia-Bologna ai microfoni di Dazn. Queste le parole del tecnico rossoblù. “Abbiamo avuto la forza di reagire, l’abbiamo ribaltata e avevamo la partita in mano. Poi c’è stato questo rigore che non mi convince: l’arbitro ha arbitrato bene, ha lasciato correre però ha fischiato questo rigore che non riesco a capire. Medel prima tocca la palla poi sfiora il piede dell’avversario. Poi al VAR ha confermato la sua scelta. Poi è strano che l’arbitro al triplice fischio sia andato subito negli spogliatoi, quasi scappando. In un certo senso aveva la coscienza sporca. Mi dispiace perché comunque se abbiamo perso è colpa nostra. A Roma c’era una trattenuta netta su Orsolini e ci avevano dato fallo di mano contro. Questi rigori non si dovrebbero ... Leggi su seriea24 (Di domenica 8 maggio 2022)ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita di Venezia-Bologna ai microfoni di Dazn. Queste le parole del tecnico rossoblù. “Abbiamo avuto la forza di reagire, l’abbiamo ribaltata e avevamo la partita in mano. Poi c’è stato questo rigore che non mi convince: l’arbitro ha arbitrato bene, ha lasciato correre però ha fischiato questo rigore che non riesco a capire. Medel prima tocca la palla poi sfiora il piede dell’avversario. Poi al VAR ha confermato la sua scelta. Poi è strano che l’arbitro al triplice fischio sia andato subito negli spogliatoi, quasi scappando. In un certo senso aveva la coscienza sporca. Miperché comunque se abbiamo perso è colpa nostra. A Roma c’era una trattenuta netta su Orsolini e ci avevano dato fallo di mano contro.non si...

Advertising

Ftbnews24 : Venezia-Bologna 4-3, tuona Mihajlovic: “Questi rigori non si dovrebbero fischiare” #SerieA - Dalla_SerieA : Bologna, Mihajlovic torna in conferenza. FOTO e VIDEO: 'Stavolta è stata più dura' - - sportli26181512 : Bologna, Mihajlovic: 'Tornare in campo è stato bellissimo': Il tecnico: 'La serenità della squadra è stata il segre… - paolo_sonoio : Sinisa Mihajlovic dimesso dall'ospedale ritorna a dirigere gli allenamenti del Bologna....le cose belle sono quest… - __mandrake_ : se Mihajlovic muore questi vincono lo scudo -