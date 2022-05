Live Salernitana-Cagliari 1-0 Verdi su rigore per la salvezza (Di domenica 8 maggio 2022) Lo scontro diretto, il rush finale, la carica dei 30mila, il sogno salvezza. La Salernitana si gioca una grossa fetta di permanenza nella bolgia dell'Arechi nel big match contro il Cagliari di... Leggi su ilmattino (Di domenica 8 maggio 2022) Lo scontro diretto, il rush finale, la carica dei 30mila, il sogno. Lasi gioca una grossa fetta di permanenza nella bolgia dell'Arechi nel big match contro ildi...

Advertising

calciomercatoit : ?? 68' RETEEE! Simone #Verdi non sbaglia dal dischetto e porta la Salernitana in vantaggio! ??? #SalernitanaCagliari 1-0 ???? #SerieATIM LIVE - calciomercatoit : ?? 65' CALCIO DI RIGORE PER LA SALERNITANA: fallo su Kastanos! ??? #SalernitanaCagliari 0-0 ???? #SerieATIM LIVE - SkySport : Salernitana-Cagliari 0-0 all'intervallo: segui qui il secondo tempo LIVE #SkySport #SerieA #SkySerieA… - telodogratis : In campo Salernitana-Cagliari 0-0 LIVE - News24_it : Salernitana - Cagliari 0-0 LIVE - Serie A. La diretta della partita - Virgilio Sport -