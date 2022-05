LIVE – Juventus U23-Renate | Playoff Serie C 2021 2022 DIRETTA

(Di domenica 8 maggio 2022) LadiU23-, match valevole per il primo turno deinazionali del campionato di. Siamo entrati nel momento più caldo ed importante della stagione, le squadre sono pronte a lanciare la rincorsa finale verso la conquista dei rispettivi obiettivi. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di domenica 8 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV SITO LEGA PRO AGGIORNA LAU23-Ore 18:00 SportFace.

Advertising

juventusfc : PARTITE! Oggi DEVE essere una GRANDE giornata, #JuventusWomen! LIVE su @juventusTv: - juventusfc : I FESTEGGIAMENTI SONO LIVE su @juventusTv ???? - juventusfc : LIVE SU JUVENTUS TV: - Ultrasjuventus3 : I FESTEGGIAMENTI SONO LIVE su @JuventusTV ???? - gilnar76 : Notizie Serie A LIVE: Juve al lavoro verso l’Inter, tutte le novità dalla Continassa #Finoallafine #Forzajuve… -

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTASU CALCIOMAGAZINE: SERIE A 12.30 Spezia - Atalanta 15.00 ...30 Triestina - Palermo 18:00 Foggia - Virtus EntellaU23 - Renate 19:00 Pescara - FeralpiSalò ...La prestazione generale offerta ieri a Genova ha dimostrato per l'ennesima volta di quanto laabbia bisogno di innesti di qualità per tornare a fare la voce grossa. Non si sa ancora se in ...Cambia forse a livello mentale, ma credo che noi siamo in una buona condizione fisica, mentale e di spirito live Sampdoria, Giampaolo: “Le polemiche su Genoa-Juve Non mi interessano”. vedi letture. S ...Juve, Vlahovic in crisi: frustrazione in panchina e numeri disastrosi. Allegri mente per difenderlo, così non va del 07/05/2022 alle 23:00 Cosa sta accadendo a Dusan Vlahovic Il centravante serbo del ...