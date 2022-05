Il virus arriva dal cavo USB | Colpisce i PC più diffusi, ecco quali (Di domenica 8 maggio 2022) Il mondo informatico è davvero affascinante, per chi ci lavora o per chi utilizza dispositivi ogni giorno anche solo come svago. Ma Le ultime novità a riguardo, faranno sorridere poco chiunque. Non c’è mai pace per gli utenti. Il mondo informatico sa essere tanto splendido quanto molto rischioso. E ciò si evince dalle ultime novità arrivate direttamente dal web. I ricercatori di sicurezza, infatti, hanno trovato un nuovo malware in grado di attaccare i dispositivi targati Windows. Chiave USB, un virus che allarmerà milioni di utenti (Web source)Questa poco felice scoperta è merito di Red Canary. La fondazione digitale ha scoperto che si tratta di un virus simile ad un worm – particolare categoria di malware – che si diffonderebbe offline tramite unità USB infette. E’ assolutamente una scoperta recente ed ancora in fase embrionale a ... Leggi su newstv (Di domenica 8 maggio 2022) Il mondo informatico è davvero affascinante, per chi ci lavora o per chi utilizza dispositivi ogni giorno anche solo come svago. Ma Le ultime novità a riguardo, faranno sorridere poco chiunque. Non c’è mai pace per gli utenti. Il mondo informatico sa essere tanto splendido quanto molto rischioso. E ciò si evince dalle ultime novitàte direttamente dal web. I ricercatori di sicurezza, infatti, hanno trovato un nuovo malware in grado di attaccare i dispositivi targati Windows. Chiave USB, unche allarmerà milioni di utenti (Web source)Questa poco felice scoperta è merito di Red Canary. La fondazione digitale ha scoperto che si tratta di unsimile ad un worm – particolare categoria di malware – che si diffonderebbe offline tramite unità USB infette. E’ assolutamente una scoperta recente ed ancora in fase embrionale a ...

