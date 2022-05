I due caccia volano in coppia | poi aprono il mirino in mare | le immagini che imbarazzano Putin | Guarda

(Di domenica 8 maggio 2022) Il drone non mente. Lediffuse sui social ucraini mostrano un Tb-2, il famoso occhio invisibile prodotto dai turchi che riprende l'assalto a una nave russa. L'operazione è stata portata a termine da duedi Kiev nei pressi dell'Isola dei Serpenti sul Mar Nero. L'aviazione di Kiev a quanto pare è molto attiva e puntualmente mette nelle forze della marina russa. nel blitz ripreso dal drone i duehanno distrutto un paio di vedette e una piccola nave da sbarco. Nella stessa operazione sono stati colpiti alcuni sistemi anti-aerei. Il video (clicca qui perrlo) dimostra bene due cose: la prima è che dopo due mesi di guerra la Russia continua a subire la supremazia nei cieli di Kiev, la seconda è che la marina di Mosca è in difficoltà. Infatti questo ultimo assalto ...

