(Di domenica 8 maggio 2022) Arrivano delle buone notizie per quanto riguarda il nuovo cellulare di, ossia unoe-Ink e dalle capacità sensazionali. Cosa offre? Se siamo interessati, prima o poi avremo modo di comprarlo – Computermagazine.itè pronta a presentare il suo nuovoe–Ink, e anche se non arriverà subito in Italia abbiamo delle informazioni molto interessanti al riguardo e che potrebbero delineare un quadro completo della situazione. Tenendo conto delle anticipazioni ufficiali del produttore cinese, rilasciate nel corso della giornata mondiale del libro il 23 aprile, il suo nome sarà Hi, inoltre sarà ancora più leggero e compatto del suo predecessore. LEGGI ANCHE: Google sempre più attenta alla privacy: ora ci dirà cosa fanno le app con i nostri ...

Advertising

Computer Magazine

è in procinto di presentare il suo nuovo smartphone e - Ink , sequel dell'A7 uscito verso la ... Intanto il nome sarà un più evocativo Hi, invece di una semplice sigla che da noi ha dei ...ha fissato per il prossimo 11 maggio l'evento di presentazione del nuovo dispositivo. Si tratterà del Hi, uno smartphone con display e - ink pensato per essere confortevole nella ... HiSense Hi Reader, lo smartphone con tecnologia e-ink di seconda generazione Stando a quanto emerso nelle ultime ore, Hisense avrebbe intenzione di lanciare un nuovo smartphone con display e-ink. E ci sarebbe già la presunta data di presentazione ...A quanto pare il sequel dell'A7 non farà grossi passi avanti dal punto di vista di potenza e pannello, ma sarà se non altro più leggero e compatto.