Torino-Napoli 0-1 | gol di Fabian Ruiz decide match

(Di sabato 7 maggio 2022), 7 mag. - (Adnkronos) - Ilvince 1-0 sul campo delnelvalido per la 36esima giornata della Serie A. Gli azzurri passano con un guizzo dial 73' allo stadio Olimpico Grandee consolidano il terzo posto in classifica allungando a +4 sulla Juventus battuta ieri al 'Ferraris' dal Genoa. Partita decisa da un errore di Pobega che in uscita dalla propria metà campo perde un pallone sanguinoso.se ne impossessa e vola verso l'area di rigore granata trovando il sinistro vincente con una deviazione di Djidji. Poco prima Berisha aveva deviato in angolo un rigore di Insigne. Ilsale così a quota 73, ilresta a 47 punti in decima piazza. LA ...