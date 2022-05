Spalletti | ' Insigne? Perdiamo un giocatore di livello Ma se ne va a testa alta'

(Di sabato 7 maggio 2022) Chiudere nel modo migliore: è l'unico obiettivo rimasto al Napoli, che con il successo ottenuto sul campo del Torino ha ormai blindato il terzo posto. La squadra di Lucianoha risposto in ...

Chiudere nel modo migliore: è l'unico obiettivo rimasto al Napoli, che con il successo ottenuto sul campo del Torino ha ormai blindato il terzo posto. La squadra di Lucianoha risposto in modo positivo a questo tipo di sollecitazioni, trovando la seconda vittoria di fila. Anche perché il tecnico pretende che la concentrazione resti alta sul presente, per le due ...Una partita complicata e maschia quella dell'Olimpico Grande Torino contro i granata, col tecnico Lucianoche si è detto più che soddisfatto del risultato ottenuto contro gli uomini di ...Ampie rotazioni per Juric rispetto alla formazione che ha vinto ad Empoli, mentre Spalletti schiera lo stesso 11 che 7 giorni fa ha schiantato il Sassuolo al Maradona. C’è quindi Mertens con Insigne e ...Torino, 7 mag. - (Adnkronos) - E' già il momento di pensare al futuro "Prima c'è da finire quest'anno. Vogliamo rendere speciali queste ultime partite e coinvolgere tutti. Bisogna farlo capire a tutt ...