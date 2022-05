Messaggero | Roma | la Roma ha fatto piangere José Mourinho | l’uomo tutto d’un pezzo

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 7 maggio 2022) Iltorna sulle lacrime dial termine di-Leicester, che ha decretato il passaggio dellain finale di Conference League. “, laha”. Aveva pianto dopo la vittoria dell’Inter in Champions, nel 2010, ma erano lacrime di addio. Stavolta è differente. “Qui, Mou, esplode d’amore e si commuove, perché ha costruito una famiglia e lui ne è il padre orgoglioso. Piange, ma non ha vinto la Champions; piange e non sta per andarsene; piange perché ha visto una città in delirio, tifosi di ...