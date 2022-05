(Di sabato 7 maggio 2022)– Controlli straordinari ieri nelle zone della cosiddetta “” a. Ai servizi, hanno partecipato, oltre al personale del locale commissariato, alcuni equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, operatori della squadra di Polizia Giudiziaria della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Roma e una squadra cinofila proveniente da Nettuno. Durante i vari posti di controllo, sono state 287 le persone controllate e 47 i veicoli fermati. Una persona è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e due sono state segnalate alla Prefettura. Quattro invece gli esercizi commerciali controllati. I controlli si sono concentrati, in particolare, su un noto cocktail bar di, abituale ritrovo, nelle ore notturne, di un elevato ...

MMilanistaMedio : @clannadstan @Gyomei_3 Potremmo farci un giro a ladispoli… -

Il Faro online

... che dopo un brutto e prolungato infortunio è riuscito ad essere presente, ed attualmente nella categoria Youth (15 - 16 anni) grazie ai risultati ottenuti nellanciato con la 14posizione e ...Appena si è sparsa la voce della scomparsa di Massimo Marchionne (QUI) ahanno tutti prestato attenzione inal punto che pochi minuti fa l'uomo è stato avvistato in via Anzio. Qualcuno lo ha riconosciuto, sia perché è un viso noto nella cittadina sia perché ... Ladispoli, giro di vite sulla movida: due denunce Pneumatici abbandonati nel parco giochi del Cerreto. Invece di essere smaltiti correttamente sono stati abbandonato dentro un paroc giochi per bimbi a Ladispoli. Lo segnala un cittadino. “Da qualche g ...Appena si è sparsa la voce della scomparsa di Massimo Marchionne (QUI) a Ladispoli hanno tutti prestato attenzione in giro al punto che pochi minuti fa l’uomo è stato avvistato in via Anzio. Qualcuno ...