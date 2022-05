Il presunto cachet di Lorella Cuccarini ad Amici 21 | ecco quanto guadagnerebbe

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 7 maggio 2022) L’argomentoincuriosisce – da sempre – i telespettatori italiani che seguono i programmi TV. Come riportano i miei colleghi di Novella 2000, in queste ore sarebbe stato svelato quello diad21. Ildiad21 In base ariportato da Amalfi Notizie e raccolto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.