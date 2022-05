Terrore in discoteca | puntura di una siringa e poi lo stupro | Almeno 70 casi | cosa sta succedendo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 maggio 2022) È stato il Times a raccontare la nuova "moda", o meglio il nuovo orrore, che sta dilagando in tutta Europa. I giovani non possono stare tranquilli neanche in una serata intra amici poiché potrebbero rischiare di essere punti da una. Le vittime coinvolte in questo pericoloso fatto hanno dichiarato di aver sentito unain diverse parti del corpo, chi sul braccio, chi sulla gamba, spalle, coscia o sulla schiena. Per ora le vittime sono una cinquantina in Francia, una ventina in Inghilterra e una in Belgio. Sono state aperte delle indagini su questiche, solo nel Regno Unito, vanno avanti ormai da settembre. I procuratori di Rennes, Nantes, Tolosa, Grenoble e altre città francesi hanno iniziato a effettuare test tossicologici alle vittime che, però, risultano negativi. Spesso però è ...