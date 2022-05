Stefano De Martino, arriva la lieta notizia: il suo sorriso dice tutto (Di venerdì 6 maggio 2022) È sicuramente un periodo d’oro per Stefano De Martino. Tra lavoro e vita privata, sembra che ci siano solo successi. Ecco la foto che lo conferma Stefano de Martino (Youtube)Dopo Amici, per Stefano De Martino la strada della televisione si è spianata. La sua carriera è inizia come ballerino e concorrente della nona edizione del talent show di Maria de Filippi. Dopo questa esperienza, Stefano ha lavorato come professionista sia in diversi teatri italiani sia ad Amici, rimanendo nella scuola anche come coach e conduttore del daytime. Dopo qualche anno, il passaggio su Rai2 ha segnato un ulteriore avanzamento della sua carriera, che ha incontrato e sposato definitivamente la strada della conduzione. Nelle ultime ore, però, una fotografia lo ritrae ... Leggi su ck12 (Di venerdì 6 maggio 2022) È sicuramente un periodo d’oro perDe. Tra lavoro e vita privata, sembra che ci siano solo successi. Ecco la foto che lo confermade(Youtube)Dopo Amici, perDela strada della televisione si è spianata. La sua carriera è inizia come ballerino e concorrente della nona edizione del talent show di Maria de Filippi. Dopo questa esperienza,ha lavorato come professionista sia in diversi teatri italiani sia ad Amici, rimanendo nella scuola anche come coach e conduttore del daytime. Dopo qualche anno, il passaggio su Rai2 ha segnato un ulteriore avanzamento della sua carriera, che ha incontrato e sposato definitivamente la strada della conduzione. Nelle ultime ore, però, una fotografia lo ritrae ...

Advertising

LaMammaN1 : - Stefano_Gri : RT @i10comandamenti: Oltre la notte Sabato alle 21.45 a #Checifaccioqui su #Rai3. Pierpaolo Martino, un uomo affetto da sindrome di Down, h… - VelvetMagIta : Stefano De Martino torna alla Rai: il nuovo programma in prime time #VelvetMag #Velvet - aalexsmile : RT @Alexfanpage98: Ma dietro c'è Stefano De Martino, altrimenti non si spiega - zazoomblog : Stefano De Martino torna alla Rai: il nuovo programma in prime time - #Stefano #Martino #torna #nuovo -