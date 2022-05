Scampia | 28enne ferito a colpi d’arma da fuoco | è in prognosi riservata

(Di venerdì 6 maggio 2022) Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica del ferimento di unavvenuto la notte tra il 4 e il 5 maggio a. Nella notte tra il 4 e il 5 maggio a(Napoli) unè rimastoda. Il giovane si è recato con mezzi

Advertising

ottopagine : Nuovo agguato a Scampia: 28enne ferito alla guida da due colpi di pistola #Napoli - andrea_falivene : RT @cronachecampane: Agguato a Scampia: 28enne rischia la paralisi #ernestogiordano #flashnews #Napoli #scampia - cronachecampane : Agguato a Scampia: 28enne rischia la paralisi #ernestogiordano #flashnews #Napoli #scampia -

Indagini della polizia del commissariato. L'uomo, con diversi precedenti penali, potrebbe essere stato punito per uno sgarro o essere vittima di un litigio.NAPOLI. Si trovava in auto e stava attraversando via Napoli - Roma versoquando è stato centrato, mentre guidava a bassa velocità, da due proietti calibro 9. Era l'...nei confronti di un...Napoli, 6 mag. (askanews) - Nella notte tra il 4 e il 5 maggio a Scampia (Napoli) un 28enne è rimasto ferito a colpi d'arma da fuoco. Il giovane si è recato con mezzi propri all'ospedale Cardarelli, ...Ferito alla schiena il 28enne #ErnestoGiordano: L'agguato a Scampia la scorsa notte in via Napoli-Roma verso Scampia. E' ricoverato al #Cardarelli in prognosi riservata ...