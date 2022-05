Omicidio Peter Neumair e Laura Perselli, il figlio Benno Neumair potrebbe avere una riduzione di pena (Di venerdì 6 maggio 2022) Benno Neumair, reo confesso per il duplice Omicidio dei genitori Peter Neumair e Laura Perselli, potrebbe ottenere una pena inferiore all’ergastolo. Una potenziale riduzione che deriverebbe dall’ipotesi che ne venga riconosciuta la seminfermità mentale. La perizia divide nell’aula del Tribunale di Bolzano in cui il giovane è imputato. Omicidio Peter Neumair e Laura Perselli, ipotesi riduzione di pena per Benno Neumair: battaglia sulla seminfermità mentale Si è tenuta poche ore fa, nel Tribunale ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 6 maggio 2022), reo confesso per il duplicedei genitoriottenere unainferiore all’ergastolo. Una potenzialeche deriverebbe dall’ipotesi che ne venga riconosciuta la seminfermità mentale. La perizia divide nell’aula del Tribunale di Bolzano in cui il giovane è imputato., ipotesidiper: battaglia sulla seminfermità mentale Si è tenuta poche ore fa, nel Tribunale ...

Advertising

Wali_Sniper : Processo a Benno Neumair, per il pool nominato dal tribunale è stata confermata la parziale incapacità di intendere… - ninda1952 : RT @TgrRaiAltoAdige: Nuova udienza del processo Neumair. In aula sono stati sentiti gli psichiatri che hanno eseguito la perizia sul trent… - TgrRai : RT @TgrRaiAltoAdige: Nuova udienza del processo Neumair. In aula sono stati sentiti gli psichiatri che hanno eseguito la perizia sul trent… - TgrRaiAltoAdige : Nuova udienza del processo Neumair. In aula sono stati sentiti gli psichiatri che hanno eseguito la perizia sul tr… - RomanatoM : @DarkSou75061539 @Peter_Italy @LBaccio Il punto è che una interruzione di gravidanza non è automaticamente un omici… -