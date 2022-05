In scena la forza dirompente dei sentimenti: ‘La Lupa’ con Serena Stella (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBaronissi (Sa) – Sabato 7 e domenica 8 maggio 2022, alle ore 21, ultimo appuntamento della terza edizione della rassegna “Chi è di scena?” in corso negli spazi di Sala Le Muse a Baronissi (via Sant’Andrea, 67), organizzata da TeatroNovanta con il Comune di Baronissi. Si chiude con “La Lupa” di Verga per la regia di Matteo Salsano. In scena Serena Stella e Massimo Masiello. Gna’ Pina, che tutti chiamano “la Lupa”, è una vedova ancora bella e attraente, ha cresciuto da sola una figlia, vive in un mondo contadino dalla mentalità bigotta e ristretta. È una donna libera e come tutte le persone libere è considerata “pericolosa” da tutti, uomini e donne. È risaputa la trama della novella di Giovanni Verga che con questo lavoro ha messo nero su bianco la passione amorosa. Il suo non essere mai ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBaronissi (Sa) – Sabato 7 e domenica 8 maggio 2022, alle ore 21, ultimo appuntamento della terza edizione della rassegna “Chi è di?” in corso negli spazi di Sala Le Muse a Baronissi (via Sant’Andrea, 67), organizzata da TeatroNovanta con il Comune di Baronissi. Si chiude con “La Lupa” di Verga per la regia di Matteo Salsano. Ine Massimo Masiello. Gna’ Pina, che tutti chiamano “la Lupa”, è una vedova ancora bella e attraente, ha cresciuto da sola una figlia, vive in un mondo contadino dalla mentalità bigotta e ristretta. È una donna libera e come tutte le persone libere è considerata “pericolosa” da tutti, uomini e donne. È risaputa la trama della novella di Giovanni Verga che con questo lavoro ha messo nero su bianco la passione amorosa. Il suo non essere mai ...

