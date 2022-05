Evra: «City e PSG basati sui soldi, col Real se la sono fatta addosso» (Di venerdì 6 maggio 2022) Patrice Evra, ex difensore della Juve, ha rilasciato queste dichiarazioni sul KO in Champions del Manchester City Patrice Evra, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo l’eliminazione del Manchester City dalla Champions League. Real City– «Il City se l’è fatta addosso, è la verità. sono traumatizzati. Mi ricordano il PSG: sono dei club basati sui soldi. Anche il Real Madrid ha i soldi, ma dietro ha una storia. Loro soltanto i soldi e i giocatori vanno a giocare lì solo per quel motivo. Poi vincono i campionati, certo, ma un calciatore sceglie di andare al Manchester City soltanto perché ti offre ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Patrice, ex difensore della Juve, ha rilasciato queste dichiarazioni sul KO in Champions del ManchesterPatrice, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo l’eliminazione del Manchesterdalla Champions League.– «Ilse l’è, è la verità.traumatizzati. Mi ricordano il PSG:dei clubsui. Anche ilMadrid ha i, ma dietro ha una storia. Loro soltanto ie i giocatori vanno a giocare lì solo per quel motivo. Poi vincono i campionati, certo, ma un calciatore sceglie di andare al Manchestersoltanto perché ti offre ...

